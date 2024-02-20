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Раскладной Huawei Pocket 2 будет запущен в голубой и зеленой версиях

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Huawei намерена представить свой новый складной телефон Pocket 2 в стиле flip 22 февраля в Китае.

Раскладной Huawei Pocket 2 будет запущен в голубой и зеленой версиях

Компания подтвердила, что устройство будет иметь тот же дизайн, что и предыдущие модели под брендом Pocket, и будет доступно в фиолетовом, черном и белом цветах. Однако недавно утечки показали, что устройство может быть представлено и в синем и зеленом цветовых вариантах.

Технический блогер опубликовал фотографии задних панелей Huawei Pocket 2, которые указывают на наличие дополнительного дисплея и двух круглых вырезов для камеры на задней панели.

Пока неизвестно, из какого материала сделаны задние панели, но сообщается, что фиолетовая версия может иметь кожаную заднюю панель, а черная и белая версии — стеклянную.

Раскладной Huawei Pocket 2 будет запущен в голубой и зеленой версиях

Информация о спецификациях устройства пока не полностью известна. Однако говорится, что Pocket 2 будет оснащен чипсетом Kirin 9000S, аккумулятором емкостью 4520 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенного хранилища и Harmony OS 4.

Устройство также будет водонепроницаемым и будет иметь боковой сканер отпечатков пальцев. Предполагается, что Pocket 2 будет поддерживать обмен сообщениями через спутниковое подключение.

 

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