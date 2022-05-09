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Раскрыты некоторые характеристики нового смартфона iPhone 14 Max от Apple

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Дизайн смартфонов серии iPhone 14 уже давно утвержден, а их производство уже запущено, причем это произошло в феврале 2022 года. Их презентация должна состоятся в сентябре.

Ранее сетевые источники уже показывали, как может выглядеть серия iPhone 14. Она будет состоять из четырёх моделей, две из них получат 6,1-дюймовый экран, остальные — 6,7-дюймовые.

Аппаратам приписывают улучшенные камеры и как минимум 6 ГБ оперативной памяти. Среди устройств будет iPhone 14 Max, который в линейке заменит mini-версию, так и не ставшую популярной.

iPhone 14 Max получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. В основе смартфона ляжет процессор Apple A15 Bionic, его дополнят 6 ГБ оперативной памяти и минимум 128 ГБ постоянной. Стоимость аппарата на американском рынке составит 900 долларов.

iPhone IPhone 14 Max
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