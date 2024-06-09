Ранняя сборка ОС Windows 11 24H2 перестала запускать игру GTA V

Игроки обнаружили проблемы после обновления своих компьютеров на Windows 11. Они обнаружили, что игра GTA V перестала запускаться. Эту проблему заметило издание MSPoweruser.

Журналисты сообщили, что в бета-версии Windows 11 Enterprise LTSC 24H2, которая стала доступна для частных пользователей, была ошибка, из-за которой компьютеры перестали запускать популярную игру Grand Theft Auto V после ее отключения.

По словам журналистов, игра может быть запущена, но внезапно закрывается из-за критической ошибки. На экране Windows 11 появляется сообщение с ошибкой 0xc0000005, связанное с нарушением прав доступа.

В материале следует отметить, что Windows 11 Enterprise LTSC создана для разработчиков и энтузиастов и, как и любая бета-версия операционной системы, может иметь некоторые проблемы.

Однако многие пользователи установили эту бета-версию, чтобы включить новые функции, доступные после обновления. Публичная версия Windows 11 24H2 должна выйти осенью.