Ранняя сборка iOS 14 для iPhone попала в Сеть в феврале

Новая версия операционной системы iOS полноценно выйдет только осенью одновременно с новым поколением iPhone.

Версия iOS 14 пока недоступна для разработчиков. Ее публично начнут тестировать летом, но у хакеров iOS 14 была уже в феврале, об чем пишет Vice.

По данным источника, у блогеров и хакеров новая версия операционной системы для iPhone появилась еще в феврале, и это первая такая крупная утечка iOS за всю историю ее существования.

iOS 14 стала источником многих утечек. Так, уже известно, что в ней появится новое фитнес-приложение, новое приложение для общения, измененный домашний экран, а также инструменты для разработчиков, через которые в приложение можно добавить поддержку стилуса.