Ранние прототипы Apple Watch показали на фотографиях

В Сети опубликовали ранние прототипы Apple Watch, которые в лаборатории американской компании разрабатывали еще до 2014 года.

Первое поколение «умных» часов от Apple появилось на рынке в 2014 году, и тогда это было революционное устройство, которое с того времени остается лидером рынка несмотря на большую конкуренцию в сегменте смарт-часов.

Опубликованные в Сети прототипы оказались во владении жителя Италии Giulio Zompetti, который заявил, что эти часы ему достались от компании, занимающейся утилизацией электронных отходов.

В планах итальянца отремонтировать часы и продать их подороже.