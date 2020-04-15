Ранние прототипы Apple Watch показали на фотографиях

Ранние прототипы Apple Watch показали на фотографиях15.04.2020 19:51
В Сети опубликовали ранние прототипы Apple Watch, которые в лаборатории американской компании разрабатывали еще до 2014 года.
Первое поколение «умных» часов от Apple появилось на рынке в 2014 году, и тогда это было революционное устройство, которое с того времени остается лидером рынка несмотря на большую конкуренцию в сегменте смарт-часов.
Опубликованные в Сети прототипы оказались во владении жителя Италии Giulio Zompetti, который заявил, что эти часы ему достались от компании, занимающейся утилизацией электронных отходов.
В планах итальянца отремонтировать часы и продать их подороже.
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