Ранние концепты Microsoft Windows 8 показаны в новом видео

Прошло почти 10 лет с тех пор, как Windows 8 была представлена ​​миру в рамках масштабного продвижения планшетов Microsoft. Хотя с тех пор мы видели двух руководителей Windows, бывший глава Windows Стивен Синофски поделился некоторыми ранними концептуальными изображениями Windows 8 в новом видео. На изображениях показаны концепции меню «Пуск», поддержки нескольких мониторов, File Explorer, Internet Explorer и многого другого.

Разработка Windows 8 началась весной 2010 года, и Microsoft провела мероприятие для всей команды Windows (около 5000 человек) в конференц-центре Сиэтла. «Это видео было воспроизведено, когда встреча закончилась, и команда покинула Конференц-центр Сиэтла», — объясняет Синофски. «Это яркое событие многих месяцев, которые мы потратили на планирование выпуска, и всех вкладов в проект Windows 8».

Одним из первых концептуальных изображений, представленных в видео, является новое меню «Пуск», которое Microsoft продвигала вперед, чтобы сделать Windows 8 более сенсорной. Это не было особенно хорошо встречено, так как Microsoft сделала его полноэкранным, и его было трудно найти из-за удаления традиционной кнопки «Пуск». На другом концептуальном изображении кнопка «Пуск» находится на своем обычном месте рядом с сенсорной панелью виджетов.

Та же самая концепция панели задач снова показана в видео, поскольку она охватывает несколько мониторов вместе с поддержкой нескольких обоев. Есть даже обновленный диспетчер задач, который сильно отличается от того, что есть в Windows сегодня. Microsoft никогда не поставляла этот конкретный диспетчер задач, но компания немного изменила его в Windows 8, а в Windows 11 значительно переработала.

Эти концепции показывают раннюю работу над тем, что в конечном итоге стало Windows 8, а наличие кнопки «Пуск» показывает, что Microsoft не всегда думала об удалении этого ключевого элемента. В конечном итоге Microsoft вернула кнопку «Пуск» в Windows 8.1, но эту ОС в значительной степени запомнят за неудачную попытку Microsoft переделать Windows для планшетов, забыв при этом, что люди используют Windows с клавиатурой и мышью, даже 10 лет спустя.