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Рамка iPhone 15 Pro оказалась «магнитом» для отпечатков пальцев

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Apple активно рекламирует смартфоны iPhone 15 Pro и Pro Max как наиболее лёгкие и прочные благодаря инновационному сплаву, который используется в марсоходах.

Однако, по мнению экспертов, новый технологический процесс не обеспечивает достаточной защиты даже от незначительных загрязнений. Как отмечает Эндрю Клер, поверхность матового металлического корпуса слишком сильно захватывает отпечатки пальцев.

Это наблюдение подтвердил участник Weibo Луренлу, опубликовав видео, демонстрирующее проблему на личном образце iPhone. На данный момент изъян затрагивает модели Pro и Pro Max в синем и титановом цветах.

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