Rainbow Six Major 2024 пройдет в Манчестере

Организатор киберспортивных турниров BLAST объявил, что первый Rainbow Six Major сезона 2024 года пройдет в Великобритании. Мероприятие состоится в Манчестере с 16 по 26 мая. Если вы являетесь поклонником одной из команд в этой дисциплине, то у вас есть отличная возможность сделать бесплатный прогноз на ее победу в турнире. Для этого существует betboom фрибет без депозита, который можно активировать на портале Metaratings.

Согласно релизу, призовой фонд мейджора составит 750 000 долларов, а в турнире примут участие 20 команд. В сезоне 2024 года количество коллективов на мейджорах сократилось: изначально в 2023 году в масштабных соревнованиях участвовали 24 команды.

Первая и вторая фазы турнира не будут открыты для публики, однако на третьей фазе будет организована прямая трансляция. Несмотря на то, что это первый Major сезона 2024 года в Rainbow Six Siege, перед ним все еще проходит чемпионат мира Six Invitational. В этом году турнир пройдет в феврале в Сан-Паулу.

Rainbow Six присоединяется к длинному списку киберспортивных игр, которые в этом году проведут крупные турниры в Великобритании. Наряду с мейджором по Dota 2, League of Legends 2024 World Finals и PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2024, в Великобритании пройдут и другие турниры.

Это уже второй киберспортивный сезон по Rainbow Six Siege под управлением известного оператора турниров BLAST. Наряду с управлением экосистемой Ubisoft, компания продюсирует и проводит киберспортивные мероприятия по FNCS (Fortnite) и RLCS (Rocket League) от Epic Games, а также собственную лигу по Counter-Strike, BLAST Premier.