Radeon RX 6800 оказалась в большем дефиците, чем новые видеокарты от NVIDIA

AMD перед стартом продаж видеокарт Radeon RX 6800 и 6800 XT постаралась сделать все, чтобы не возникло дефицита.

Но у компании ничего не вышло, так как в первый день продаж были распроданы все эталонные версии.

Также очень быстро разобрали и видеокарты от сторонних производителей.

Такая ситуация сейчас наблюдается во всем мире, и когда Radeon RX 6800 и 6800 XT снова появятся в продаже неизвестно.

В России новинки были доступны в DNS, но их очень быстро раскупили, и пока неизвестно, когда они появятся снова, ведь интернет-магазин даже не принимает заказы на них.

По словам представителей DNS, нормальных поставок Radeon RX 6000-серии не стоит ждать до второго квартала 2021 года, пишет издание 3DNews.