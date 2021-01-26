В Сети распространили первые фотографии нового смартфона, который запечатлели во включенном состоянии.

Работающий OnePlus 9 Pro сфотографировали в руках пользователя, и судя по снимку в модели будет большой изогнутый экран, сверху и снизу которого будут тонкие рамки.

Фронтальная камера в аппарате расположится в отверстии, а ее разрешение составит 32 Мп.

Есть информация, что в основной камере смартфона будет два датчика на 48 Мп, а вот перископной камеры там не ожидается.

Что касается других известных подробностей, то в устройстве ожидается появление процессора Snapdragon 888, а за его автономность будет отвечать батарея на 4 500 мАч с поддержки проводной и беспроводной зарядки.

Первая будет 65-ватная, а вторая – 40-ватная. Кроме этого, аппарат должен получить защиту по стандарту IP68.