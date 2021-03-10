Работа сервисов Steam и Xbox Live замедлилась из-за Роскомнадзора

Популярная в мире социальная сеть нарушила большое количество законов в РФ и отказалась удалять запрещённый контент.

Роскомнадзор 10 марта начал замедлять Twitter, и это, как ожидалось, привело к сбоям и других популярных сервисов.

Ведомство приступило к ограничению доступа к доменам в которых содержится «t.co», но такие домены есть не только в Twitter, но и других сервисах.

Из-за этого ограничения по скорости коснулись и игровых сервисов Steam и Xbox Live.

По заявлению Роскомнадзора, с 10 марта на смартфонах замедлили работу на 100%, а на компьютерах на 50%.

Напомним, Twitter не имеет представительства в РФ, и все просьбы Роскомнадзора направленные в главный офис социальной сети выполняются с большим опозданием или не выполняются вовсе.

Замедление соцсети связано с невыполнением требований по удалению запрещённого в РФ контента, среди которых призывы к суициду, распространению наркотиков и многое другое.