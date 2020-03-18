Работа компьютеров замедляется из-за обновлений Windows 10

Пользователи начали замечать замедление работы операционной системы Windows 10. Некоторые уверены, что это произошло после обновления системы.

В конце февраля и в марте были выпущены обновления KB4535996 и KB4540673, в которых не было замечено серьезных недочётов, но некоторые пользователи заметили, что после установки патчей их компьютеры стали работать не так как ранее.

В чем именно кроется причина замедления Windows 10 пока неизвестно.

Это может происходить не только при обновлении ОС, но также и драйверов. Пока специалисты рекомендуют удалить последние обновления и провести проверку работы компьютера.