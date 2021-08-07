Компания Apple всегда справлялась с поставленными задачами, особенно если о них было объявлено публично, но с беспроводной разрядкой Apple AirPower у компании возникли проблемы.

Эта зарядная станция была анонсирована в сентябре 2017 года, она должна была сделать революцию на рынке беспроводных зарядок, но в итоге уникальная станция с индукционной катушкой так и не вышла.

Причину отмены AirPower компания так и не объяснила, но известно, что разработчики Apple столкнулись с проблемами, которые не смогли решить.

Накануне в Сети опубликовали рабочую станцию Apple AirPower, причем ее работу продемонстрировали на видео.

Стоит отметить, что зарядка AirPower не такая, как показали на презентации в 2017 году. На видео оказался один из прототипов, причем смартфон распознал зарядную станцию и показал анимацию, несмотря на то что проект AirPower закрыт.