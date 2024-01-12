Rabbit R1 вызвал ажиотажный спрос, уже продано больше 20 тыс. экземпляров

Стартап Rabbit AI успешно представил свой новый аппаратный искусственный интеллект-ассистент Rabbit R1 на выставке CES.

Первые 10 000 единиц были распроданы в течение дня, позже была полностью реализована партия такого же объёма. И вот недавно для заказа стала доступна еще одна партия устройств.

Одной из причин раннего успеха R1 является его доступная цена в 199 долларов, что делает его более бюджетным вариантом по сравнению с другими аналогичными устройствами.

Rabbit разработала R1 совместно с компанией Teenage Engineering из Швеции. Основная цель R1 — облегчить взаимодействие пользователей со своими смартфонами, включая iPhone и другие устройства. R1 и его операционная система Rabbit OS предназначены для упрощения работы с приложениями.

R1 имеет компактный квадратный дизайн, и он почти в два раза меньше, чем обычный современный смартфон.

Устройство оснащено процессором MediaTek Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти и небольшим 2,88-дюймовым сенсорным экраном.

Особенностью R1 является использование «модели большого действия» (LAM), которая подключается к различным сторонним приложениям и API веб-приложений, включая сервисы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT.

Этот подход позволяет R1 выполнять различные задачи без использования мощного встроенного оборудования. Устройство также поддерживает Wi-Fi и имеет слот для дополнительной SIM-карты, что обеспечивает дополнительные возможности подключения.

Возможности R1 включают базовые задачи, такие как установка будильников и воспроизведение музыки, а также более сложные задачи, такие как бронирование встреч и управление устройствами «умного дома».

Благодаря открытой платформе, R1 может расширять свои возможности по мере добавления новых сервисов и приложений.

Rabbit R1 полностью работает на базе ИИ, последний будет использовать сервисы и приложения вместо пользователя. Устройство подобно рации с экраном, через которую можно задать вопрос или задачу, а встроенный помощник будет заниматься выполнением.