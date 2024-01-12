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Rabbit R1 вызвал ажиотажный спрос, уже продано больше 20 тыс. экземпляров

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Стартап Rabbit AI успешно представил свой новый аппаратный искусственный интеллект-ассистент Rabbit R1 на выставке CES.

Первые 10 000 единиц были распроданы в течение дня, позже была полностью реализована партия такого же объёма. И вот недавно для заказа стала доступна еще одна партия устройств.

Rabbit R1 вызвал ажиотажный спрос, уже продано больше 20 тыс. экземпляров

Одной из причин раннего успеха R1 является его доступная цена в 199 долларов, что делает его более бюджетным вариантом по сравнению с другими аналогичными устройствами.

Rabbit разработала R1 совместно с компанией Teenage Engineering из Швеции. Основная цель R1 — облегчить взаимодействие пользователей со своими смартфонами, включая iPhone и другие устройства. R1 и его операционная система Rabbit OS предназначены для упрощения работы с приложениями.

R1 имеет компактный квадратный дизайн, и он почти в два раза меньше, чем обычный современный смартфон.

Устройство оснащено процессором MediaTek Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти и небольшим 2,88-дюймовым сенсорным экраном.

Особенностью R1 является использование «модели большого действия» (LAM), которая подключается к различным сторонним приложениям и API веб-приложений, включая сервисы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT.

Rabbit R1 вызвал ажиотажный спрос, уже продано больше 20 тыс. экземпляров

Этот подход позволяет R1 выполнять различные задачи без использования мощного встроенного оборудования. Устройство также поддерживает Wi-Fi и имеет слот для дополнительной SIM-карты, что обеспечивает дополнительные возможности подключения.

Возможности R1 включают базовые задачи, такие как установка будильников и воспроизведение музыки, а также более сложные задачи, такие как бронирование встреч и управление устройствами «умного дома».

Благодаря открытой платформе, R1 может расширять свои возможности по мере добавления новых сервисов и приложений.

Rabbit R1 полностью работает на базе ИИ, последний будет использовать сервисы и приложения вместо пользователя. Устройство подобно рации с экраном, через которую можно задать вопрос или задачу, а встроенный помощник будет заниматься выполнением.

 

 

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