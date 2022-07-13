«Р7-офис» анонсировал новые возможности анимации в редакторе презентаций

Новые возможности анимации в редакторе презентаций после обновления анонсировал «Р7-офис». Теперь редактор позволяет создавать текст или объекты с самыми разными эффектами анимации. Пользователи давно ждали анимацию и возможность перемещать при необходимости слайды. Также ускорена загрузка миниатюр слайдов.

В числе обновлений – появление нового раздела с последними использованными автофигурами, возможность редактирования фигур, поддержка объектов SmartArt, поддержка открытия новых типов горизонтальных и вертикальных диаграмм (конусы, цилиндры и пирамиды).

Для создания нового текста или объекта с эффектом анимации следует на слайде выделить необходимый объект, а далее выбрать один из эффектов во вкладке «Анимация». При нажатии на него на слайде в автоматическом режиме демонстрируется, как выбранный эффект будет выглядеть. Можно также настроить анимацию входа, выделения, выхода и путь перемещения объекта. В разделе «Запуск» можно настроить запуск анимации по щелчку мыши, вместе с предыдущим объектом или после него.