Qubo сделал интеллектуальные очистители воздуха Q600 и Q1000 для больших помещений

Бренд Qubo от Hero Group представил два новых очистителя воздуха — Q600 и Q1000, которые помогут улучшить качество воздуха в больших домах. Оба устройства оснащены современными функциями, включая 4-слойную систему фильтрации и технологию QSensAI для автоматической настройки.

Очиститель Q600 подходит для помещений площадью до 56 квадратных метров, а Q1000 — до 99 квадратных метров, что делает их идеальными для больших открытых помещений и небольших домов. Это решение позволяет избежать необходимости использовать несколько очистителей в больших домах.

Основные характеристики Q600 и Q1000:

4-слойная система фильтрации, которая удаляет 99,99% вредных частиц, таких как PM2,5, шерсть домашних животных и пыльца.

Долговечные фильтры с сроком службы до 15 000 часов, что снижает частоту замены и затраты на обслуживание.

Технология QSensAI, которая автоматически регулирует скорость вентилятора и фильтрацию в зависимости от качества воздуха.

Управление через приложение Qubo, позволяющее отслеживать качество воздуха и получать уведомления о замене фильтров.

Совместимость с голосовыми помощниками, такими как Alexa и Google Assistant, что упрощает управление устройствами.

Новинки можно приобрести на сайте Qubo и на онлайн-площадке Amazon.

Источник: gizmochina