Квантовый процессор Soprano QPU поступит в свободную продажу, причем его реализацией будет заниматься компания разработчик QuantWare.

По их заявлению, пятикубитовый процессор является тем, чем в свое время был Intel 4004, и это первое подобное решение, которое смогут приобрести все желающие.

К тому же в QuantWare обещают, что Soprano QPU будет предлагаться как в стандартном решении, так и с индивидуальными настройками.

Soprano является чипом с пятью кубитами Transmon, точность каждого кубита составляет 99,9%.

Коммерческий вариант Soprano QPU в первую очередь ориентирован на лаборатории, учебные заведения и обычные учреждения.

Стоимость Soprano QPU пока не объявили, также пока не объявлено, когда точно он станет доступен для заказа.