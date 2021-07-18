Главная » Новости

QuantWare начала розничные продажи пятикубитового процессора Soprano

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 62 Опубликовано

Квантовый процессор Soprano QPU поступит в свободную продажу, причем его реализацией будет заниматься компания разработчик QuantWare.
По их заявлению, пятикубитовый процессор является тем, чем в свое время был Intel 4004, и это первое подобное решение, которое смогут приобрести все желающие.

К тому же в QuantWare обещают, что Soprano QPU будет предлагаться как в стандартном решении, так и с индивидуальными настройками.

Soprano является чипом с пятью кубитами Transmon, точность каждого кубита составляет 99,9%.

Коммерческий вариант Soprano QPU в первую очередь ориентирован на лаборатории, учебные заведения и обычные учреждения.

Стоимость Soprano QPU пока не объявили, также пока не объявлено, когда точно он станет доступен для заказа.

QuantWare Soprano QPU
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов