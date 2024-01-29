Qualcomm запустит для смартфонов процессор с рекордной частотой

Ожидается скорый выход нового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который обещает установить рекордную тактовую частоту для смартфонных чипов.

Инсайдер с ником Digital Chat Station в социальной сети Weibo сообщил, что основой этой платформы станут ядра Phoenix, способные работать на частоте 4 ГГц.

Это означает, что новый процессор превзойдет текущие модели Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, которые работают на частотах 3.3 ГГц и 3.25 ГГц соответственно.

Значительное улучшение производительности Snapdragon 8 Gen 4 станет возможным благодаря использованию передового 3-нанометрового технологического процесса, предназначенного для производства новых систем на кристалле. Этот технологический прорыв позволяет достичь такой высокой тактовой частоты и обещает новый уровень производительности для будущих смартфонов.