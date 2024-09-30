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Qualcomm в первом квартале 2025 года выпустит Snapdragon 8s Gen 4

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Qualcomm выпустит новый чипсет Snapdragon 8s Gen 4 в первом квартале 2025 года. Этот чип с модельным номером SM8735 был замечен в коде Xiaomi HyperOS и является упрощённой версией Snapdragon 8 Gen 4, как и его предшественник Snapdragon 8s Gen 3.

Известный инсайдер Йогеш Брар подтвердил, что название чипов останется прежним, несмотря на слухи об изменениях. Он также упомянул чип Snapdragon 8+ Gen 4 (модель SM8775), который пока не имеет официального подтверждения.

Snapdragon 8s Gen 4 будет менее производительным и компактным по сравнению с полным Snapdragon 8 Gen 4, что делает его подходящим для бюджетных устройств.

В то же время флагманский Snapdragon 8 Gen 4 ожидается в конце этого года и будет использоваться в моделях, таких как vivo X200 Ultra и Oppo Find X8 Ultra.

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