Qualcomm, одна из ведущих компаний в области чипсетов для смартфонов, теперь стремится расширить свое присутствие. Кристиано Амон говорит, что в следующем году Qualcomm будет иметь новый чип для ноутбуков производителей.

Он добавляет, что давние поставщики, такие как Intel и AMD, не имеют продуктов с такой же энергоэффективностью, как чипы на основе Apple Silicon, и генеральный директор Qualcomm считает, что компания может предложить лучший чип на рынке с помощью команды архитекторов чипов, которые раньше работал над чипом Apple, но теперь работаю в Qualcomm.

Компания также рассчитывает на рост доходов из Китая для поддержки своего основного бизнеса по производству чипов для смартфонов, несмотря на политическую напряженность. Санкции США в отношении Huawei Technologies Co Ltd дают Qualcomm возможность получать гораздо больше доходов.

В настоящее время чип-гигант стремится внедрить подключение 5G в ноутбуки и соединяет модемы с мощным центральным процессором. Вместо того, чтобы использовать чертежи вычислительного ядра от давнего партнера ARM, как это делается сейчас для смартфонов, Qualcomm пришла к выводу, что ей нужны специально разработанные чипы, если ее клиенты будут конкурировать с новыми ноутбуками от Apple.

Источник — Astera.