Qualcomm стремится к углублению сотрудничества со своими китайскими партнерами

Согласно отчету ChinaDaily, высокопоставленный руководитель американского гиганта по производству микросхем поделился новостью в комментарии. Это заявление было сделано, когда компания объединяется с местными партнерами в Китае, чтобы продемонстрировать ряд новых передовых решений и продуктов на выставке China Intentional Import Expo, которая в настоящее время проходит в Шанхае. Комментарий сделал Фрэнк Мэн, председатель Qualcomm China.

Высокопоставленный чиновник также добавил, что усилия Китая также помогут в создании более открытой и инклюзивной деловой среды. Кроме того, руководитель считает, что его готовность делиться возможностями развития со всем миром также поможет расширить международное сотрудничество в области инноваций. Мэн сказал, что такие усилия также побудили Qualcomm инвестировать в Китай и расширять сотрудничество с китайскими партнерами.

Председатель заявил, что углубление сотрудничества с китайскими партнерами также будет способствовать развитию и росту в таких областях, как интеллектуальные терминалы, промышленный Интернет, интеллектуальный транспорт, интеллектуальные города и другие отрасли. Другими словами, растущее партнерство также способствует развитию цифровой экономики.

Источник — Astera.