Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 анонсирован для следующего поколения Windows на устройствах ARM

Qualcomm анонсировала несколько новых продуктов на своем ежегодном саммите Snapdragon Tech Summit, а после представления чипа Snapdragon 8 Gen 1 для смартфонов и Snapdragon G3x Gen 1 для игровых устройств компания теперь отказалась от вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3.

Как следует из названия, Snapdragon 8cx Gen 3 является преемником модели 8cx Gen 2 , выпущенной в прошлом году. Он построен с использованием 5-нм техпроцесса, впервые для чипов, созданных для устройств Windows. Компания также пообещала на 85% повысить производительность ЦП и на 60% повысить производительность графического процессора.

Для подключения чипсет предлагает поддержку модемов Qualcomm Snapdragon X55, X62 и X65 5G. Напомним, Snapdragon X65 предлагает пиковую скорость загрузки до 10 Гбит / с, Snapdragon X55 обеспечивает скорость до 7,5 Гбит / с, а Snapdragon X62 — до 4,4 Гбит / с.

Он включает в себя Spectra ISP от Qualcomm, который обещает лучшую автофокусировку, автоматический баланс белого и автоэкспозицию для видеоконференцсвязи. Он поддерживает одну камеру с разрешением до 24 МП, а также до 4 одновременных камер, а также поддерживает захват видео 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду, замедленное видео 720p со скоростью 480 кадров в секунду.

Чип теперь поддерживает хранилище UFS 3.1, которое обеспечивает более высокую скорость чтения и записи. Также есть Qualcomm Voice Suite, в котором есть технология Qualcomm Noise и Echo Cancellation для подавления нежелательных фоновых звуков.

Компания утверждает, что чип поддерживает «многодневное время автономной работы», но не предоставила никаких подробностей, связанных с этим. Ожидается, что устройства на базе Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 будут выпущены в первой половине 2022 года.

Qualcomm также работает над своими чипами следующего поколения для ПК с Windows, которые, как ожидается, будут использоваться в устройствах с 2023 года. Эти чипы разработаны Nuvia, компанией, которая была приобретена Qualcomm за 1,4 миллиарда долларов в начале этого года. Чипы следующего поколения, разработанные Nuvia, которые будут выпущены в 2023 году, призваны составить конкуренцию чипам Apple серии M.