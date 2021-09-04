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Флагманский процессор Snapdragon 898 протестирован в Geekbench

Qualcomm Snapdragon 898 — первая оценка в Geekbench
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Все взоры прикованы к следующему флагманскому чипсету Qualcomm — Snapdragon 898 (SM8450), который будет использоваться в ряде грядущих устройств премиум-класса. Уже подтверждено, что чипсет будет изготавливаться по 4 -нм техпроцессу Samsung и будет иметь прирост производительности на 20%. Что ж, чтобы подтвердить более ранние утверждения, теперь у нас есть первые оценки Geekbench, и он работает на неизбежном флагмане от Vivo с названием модели Vivo V2102A.

Флагманский процессор Snapdragon 898 протестирован в Geekbench

Snapdragon 898, набрав 720 баллов для одноядерных и 1919 баллов для многоядерных, оказался лидером в этой жесткой конкуренции. Если мы пойдем по тестам Geekbench для многоядерных процессоров, Snapdragon 898 получит удобную победу над другими. Среди других спецификаций — двойная архитектура Part 3400 и графический процессор Adreno 730. Однако текущая версия рабочей точки такая же, как и у оригинального SM8350.

Флагманский процессор Snapdragon 898 протестирован в Geekbench

Кроме того, чипсет Snapdragon 898 имеет в общей сложности 8 ядер, и на данный момент основная частота составляет всего 1,78 ГГц, известный источник утечек Digital Chat Station надеется, что эти цифры обязательно вырастут, как только начнется массовое производство. Ожидается, что благодаря столь радикальным улучшениям и энергопотребление повысится.

Как стало известно ранее, производство будет разделено между Samsung и TSMC, и похоже, что вариант Plus процессора Snapdragon 898 может появиться на рынке уже во втором квартале 2022 года. Интересно, что Vivo будет одним из первых брендов, которые выпустить смартфон на базе Snapdragon 898. У нас будет больше информации по этому поводу, когда процессор будет официально представлен на декабрьском саммите Qualcomm.

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