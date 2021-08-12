Qualcomm Snapdragon 898 может повысить производительность на 20%

Qualcomm недавно представила новый вариант своего чипсета серии Snapdragon 888, получивший название Snapdragon 888+ 5G, с улучшенной обработкой искусственного интеллекта. Теперь в центре внимания чипсет следующего поколения от Qualcomm, который должен быть выпущен в конце этого года.

Предстоящий чипсет, который, вероятно, будет называться Snapdragon 895 или Snapdragon 898, будет иметь номер модели SM8450. Он будет работать на большинстве флагманских смартфонов, которые будут выпущены в следующем году.

Осталось всего несколько месяцев до официального объявления, и подробности о грядущем флагманском процессоре от Qualcomm не появляются в Интернете. Digital Chat Station сообщила, что Snapdragon SM8450 будет производиться по 4-нм техпроцессу Samsung, что приведет к увеличению производительности на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что Qualcomm Snapdragon 898 будет иметь трехкластерную архитектуру. Он будет включать в себя сверхбольшое ядро ​​на основе Cortex-X2, большое ядро ​​на основе Cortex-A710 и маленькое ядро ​​на основе Cortex-A510. Все эти новые разработки будут работать в 64-битной системе ARM v9 Pure.

Cortex-X2 обеспечивает улучшение проектных характеристик примерно на 16% по сравнению с X1. Но после настройки Qualcomm он был оптимизирован, чтобы работать лучше. Однако, что касается показателей производительности, нам придется дождаться серийной версии чипсета .

Учитывая послужной список, ожидается, что Xiaomi станет первой компанией, которая выпустит смартфон на чипсете Qualcomm Snapdragon 898 после того, как он будет официально объявлен в декабре этого года на Qualcomm Summit.

Также будет SoC Snapdragon 898+, который должен быть выпущен во второй половине 2022 года. Отчет показывает, что, хотя Qualcomm Snapdragon 898 будет производиться Samsung, вариант Plus будет производиться TSMC.

Источник — Astera.