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Каждый год ближе к концу Qualcomm проводит свой ежегодный технический саммит, на котором компания также представляет свой флагманский процессор нового поколения для смартфонов. В этом году саммит Qualcomm Tech Summit будет проходить с 30 ноября по 2 декабря.

Баннер мероприятия на веб-сайте компании показывает лодку, движущуюся по знаку бесконечности, и имеет слоган, гласящий: «Еще впереди, скоро!» без раскрытия какой-либо дополнительной информации. Но можно с уверенностью предположить, что флагманский чипсет следующего поколения серии Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 898, будет официально анонсирован 30 ноября.

Qualcomm Snapdragon 898 может быть запущен на Tech Summit 30 ноября

Помимо Xiaomi, многие производители, в том числе Huawei , Lenovo, Motorola, Vivo, OPPO и Samsung, входят в первую группу компаний, которые выпустят смартфоны на базе нового чипсета Snapdragon 898.

Источник — Astera.

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