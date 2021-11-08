Каждый год ближе к концу Qualcomm проводит свой ежегодный технический саммит, на котором компания также представляет свой флагманский процессор нового поколения для смартфонов. В этом году саммит Qualcomm Tech Summit будет проходить с 30 ноября по 2 декабря.

Баннер мероприятия на веб-сайте компании показывает лодку, движущуюся по знаку бесконечности, и имеет слоган, гласящий: «Еще впереди, скоро!» без раскрытия какой-либо дополнительной информации. Но можно с уверенностью предположить, что флагманский чипсет следующего поколения серии Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 898, будет официально анонсирован 30 ноября.

Помимо Xiaomi, многие производители, в том числе Huawei , Lenovo, Motorola, Vivo, OPPO и Samsung, входят в первую группу компаний, которые выпустят смартфоны на базе нового чипсета Snapdragon 898.

Источник — Astera.