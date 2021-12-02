Qualcomm Snapdragon 7c + Gen 3 представлен для ПК с Windows начального уровня и Chromebook

Во второй день Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm анонсировала несколько продуктов, и один из них — компьютерная платформа Snapdragon 7c + Gen 3 для ноутбуков начального уровня на рынке.

Как видно из названия, он является преемником Snapdragon 7c Gen 2, выпущенного в прошлом году. Чипсет построен по 6- нм техпроцессу и, как утверждается, обеспечивает на 60 процентов более высокую производительность ЦП и до 70 процентов более высокую производительность графического процессора.

Он поддерживает подключение 5G для частот ниже 6 ГГц и mmWave с Snapdragon X53 5G Modem-RF, который обеспечивает пиковую скорость загрузки до 3,7 Гбит / с. Благодаря Qualcomm FastConnect 6900 он обеспечивает скорость до 2,9 Гбит / с по Wi-Fi 6 и 6E.

Snapdragon 7c + Gen 3 поставляется с Qualcomm Spectra ISP, который поддерживает тройные камеры с разрешением до 22 мегапикселей, двойные камеры с разрешением до 36 и 22 мегапикселей, одиночную камеру с разрешением до 64 мегапикселей и поддерживает захват видео 4K HDR.

Также есть Qualcomm AI Engine, который обеспечивает ускорение AI за счет производительности 6,5 TOPS. Существует поддержка Qualcomm Voice Suite для эхоподавления и подавления шума (ECNS) на базе искусственного интеллекта для обеспечения четкого звука.

Он также поддерживает Microsoft PlayReady 3.0 и современные сервисы потокового видео. Qualcomm заявляет, что улучшенные возможности подключения в Snapdragon 7c + Gen 3 обеспечат быстрые, современные и эффективные ноутбуки с постоянным подключением для ПК с Windows начального уровня и Chromebook . Ожидается, что устройства на базе Snapdragon 7c + Gen 3 появятся в первой половине 2022 года.