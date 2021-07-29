Qualcomm скоро выпустит новый флагманский процессор Snapdragon 898

Источник из Китая сообщает, что новый флагманский процессор от Qualcomm получит название Snapdragon 898, а не Snapdragon 895 как сообщалось ранее.

Инсайдер раскрыл некоторые подробности про Snapdragon 898. По его данным, в основе процессора будет лежать суперядро Cortex-X2 с частотой 3,09 ГГц.

Оно значительно увеличит производительность чипа, и в AnTuTu это позволит набрать свыше миллиона балов.

Сейчас рекорд по производительности в AnTuTu принадлежит RedMagic 6R, где аппарат набирает 845 210 баллов.

В GeekBench 5 процессор Snapdragon 898 уже протестирован, и по предварительным результатам он набирает 1250 баллов в однопоточном режиме и 4000 баллов, если задействованы все ядра.

Snapdragon 898 будут производить по 4-нанометровому технологическому процессу. В мобильном процессоре в качестве графического ускорителя используют Adreno 730 с системой обработки изображения Spectra 680 ISP.

Также флагманский чип получит поддержку четырёхканальной ОЗУ LPDDR5.