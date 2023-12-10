Qualcomm решила копировать действия чипмейкера MediaTek

Недавно на рынок был выпущен SoC Dimensity 9300, который отличается отсутствием энергоэффективных малых ядер Cortex-A. Судя по всему, Qualcomm также планирует скопировать подобный подход у MediaTek.

По информации инсайдера Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4 также не будет иметь малых ядер. В состав платформы, известной пока под кодовым именем Sun, войдут два ядра Phoenix L и шесть ядер Phoenix M. Благодаря использованию процесса изготовления 3 нм, Qualcomm сможет контролировать энергопотребление такого решения. Однако стоит отметить, что не следует ожидать, что такая SoC не будет иметь проблем с перегревом или снижением производительности.

Ранее Snapdragon 8 Gen 4 приписывали переход на собственные процессорные ядра Oryon, разработанные Qualcomm. Возможно, для мобильной SoC эти ядра были переименованы в Phoenix.

Digital Chat Station ранее первым сообщал точные характеристики и даты выхода устройств, таких как Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.