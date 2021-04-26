Qualcomm работает над новым процессором Snapdragon 888 Pro для флагманских смартфонов

Qualcomm работает над новым процессором Snapdragon 888 Pro для флагманских смартфонов26.04.2021 22:40
ARM процессор Snapdragon 888 получит Pro-версию, компания Qualcomm уже приступила к его тестированию.
Сетевые источники сообщили, что Snapdragon 888 Pro будет представлен через несколько месяцев, и эта однокристальная платформа станет эксклюзивом для китайских производителей смартфонов.
Чип будет устанавливаться только во флагманские модели, которые на рынке появятся в третьем квартале 2021 года.
Характеристики Snapdragon 888 Pro пока держатся в секрете. Предположительно, процессор получит ядра с повышенными частотами, но конфигурация чипа не изменится.
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