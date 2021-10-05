Qualcomm приобретает автомобильную технологическую компанию Veoneer за 4,5 млрд долларов

Qualcomm вместе с инвестиционной фирмой SSW Partners согласились приобрести Veoneer, шведскую автомобильную технологическую компанию, в рамках сделки за наличные на сумму около 4,5 млрд долларов, поскольку компания платит 37 долларов за акцию.

В этой сделке производителю чипсета удалось перебить цену Magna International. В июле этого года Veoneer согласилась продать себя Magna по цене 31,25 доллара за акцию, но Qualcomm подала заявку на 800 миллионов долларов, или на 18% больше.

Magna, имеющая рыночную капитализацию 25,3 млрд долларов по сравнению с 164,8 млрд долларов Qualcomm, даже не представила встречной заявки. Veoneer выплатит Magna «гонорар за разрыв» в размере 110 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в следующем году.

SSW Partners заявила, что продаст Qualcomm технологию Veoneer Arriver, которая представляет собой усовершенствованный стек систем помощи водителю, включающий датчики и программное обеспечение , и сохранит другие предприятия-поставщики шведской компании Tier 1.

Это не первое крупное приобретение Qualcomm в этом году. В январе Qualcomm согласилась приобрести стартап Nuvia в области высокопроизводительных вычислений за 1,4 миллиарда долларов, чтобы утвердиться на рынках помимо телекоммуникаций.

Qualcomm, известная производством чипсетов для смартфонов, ищет новые возможности для получения прибыли, помимо чипов, связанных с телефонами. С развитием автомобильных технологий и ростом спроса это кажется основной целью для компании.

Компания уже поставляет микросхемы, которые питают автомобильные коммуникационные и информационно-развлекательные системы, и теперь стремится расширить свои возможности в области технологий помощи водителю. В прошлом году Qualcomm в партнерстве с Veoneer сформировала Arriver и начала разработку технологий вождения, которые должны появиться в 2024 году.