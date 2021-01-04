Qualcomm презентовала процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов

Qualcomm презентовала процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов05.01.2021 00:13
Qualcomm представила самую доступную мобильную платформу с поддержкой 5G.
Анонсированный процессор получил название Snapdragon 480 5G. Он будет устанавливаться в самых доступных смартфонах разных производителей.
Qualcomm Snapdragon 480 оснащен модемом Snapdragon X51 5G, который работает с автономным и неавтономным режимом 5G, дуплексом с частотным разделением и дуплексом с временным разделением.
В новом чипе также есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и возможность работы сразу с тремя камерами.
В основе новой платформы лежат ядра Kryo 460 с частотой работы до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 619.
Новинку можно будет устанавливать в аппараты с разрешением экрана FHD+ с частотой обновления 120 к/с.
Также в бюджетном чипе реализована поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+ и звукового кодека Qualcomm aptX.
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