Qualcomm презентовала процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов

Qualcomm представила самую доступную мобильную платформу с поддержкой 5G.

Анонсированный процессор получил название Snapdragon 480 5G. Он будет устанавливаться в самых доступных смартфонах разных производителей.

Qualcomm Snapdragon 480 оснащен модемом Snapdragon X51 5G, который работает с автономным и неавтономным режимом 5G, дуплексом с частотным разделением и дуплексом с временным разделением.

В новом чипе также есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и возможность работы сразу с тремя камерами.

В основе новой платформы лежат ядра Kryo 460 с частотой работы до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 619.

Новинку можно будет устанавливать в аппараты с разрешением экрана FHD+ с частотой обновления 120 к/с.

Также в бюджетном чипе реализована поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+ и звукового кодека Qualcomm aptX.