Qualcomm представляет Snapdragon 778G Plus, Snapdragon 695, Snapdragon 480 Plus 5G и Snapdragon 680 4G

Qualcomm анонсировала четыре новых процессора для среднего класса. Новые мобильные платформы включают Snapdragon 778G Plus 5G, Snapdragon 480 Plus 5G, Snapdragon 690 5G и Snapdragon 680 4G. Производитель чипов заявляет, что новые процессоры ориентированы на категории высокого, среднего и начального уровня.

Snapdragon 778G Plus 5G

Snapdragon 778G Plus 5G (стилизованный под Snapdragon 778G + 5G) — это слегка доработанная версия фаворита нынешних производителей, Snapdragon 778G. Qualcomm заявляет, что новый чипсет повысил производительность графического процессора и процессора

Snapdragon 695 5G (SM6375)

Snapdragon 695 5G является улучшением по сравнению с Snapdragon 690 5G, который был анонсирован в прошлом году как первый процессор 5G серии Snapdragon 600.

Новый восьмиядерный процессор построен по 6-нм техпроцессу, что является обновлением 8-нм процессора Snapdragon 690 5G. Он также имеет процессор Kryo 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графический процессор Adreno 619. Согласно Qualcomm, он обеспечивает увеличение рендеринга графики на 30% и повышение производительности процессора на 15% по сравнению с Snapdragon 690 5G.

Snapdragon 695 5G также имеет Qualcomm FastConnect 6200, Spectra 346T ISP, модем Snapdragon X51 5G с поддержкой mmWave и частот ниже 6 ГГц, Bluetooth 5.2 и поддержку Quick Charge 4+.

Snapdragon 480 Plus 5G (SM4350-AC)

Snapdragon 480 5G имел успех, и Qualcomm развивает его, анонсировав Snapdragon 480 Plus 5G. 8-нм чип имеет процессор Kryo 460 с тактовой частотой 2,2 ГГц, графический процессор Adreno 619 Snapdragon X51 5G, Spectra 345 ISP, Qualcomm FastConnect 6200, Bluetooth 5.2 и поддержку mmWave и технологии до 6 ГГц. Также есть Quick Charge 4+.

Snapdragon 680 4G (SM6225)

Этот 6-нм процессор — единственный представленный сегодня набор микросхем 4G, который должен быть обновлен по сравнению с 11-нм Snapdragon 678. Он использует ядра ЦП Kryo 265 с тактовой частотой 2,4 ГГц и имеет графический процессор Adreno 610. На борту есть модем Snapdragon X11 LTE, Qualcomm FastConnect 6100, Bluetooth 5.1 и поддержка Quick Charge 3.0 .

Поддержка OEM-производителей

В пресс-релизе Qualcomm HMD Global сообщила, что выпустит устройства на базе Snapdragon 480 Plus 5G. Это не должно быть сюрпризом, учитывая, что у производителя есть пять устройств на базе Snapdragon 480 5G.

Honor и Motorola также подписались на новые чипсеты, но их заявления не раскрывают, какой из чипов они будут использовать. OPPO , с другой стороны, подтвердила, что в ближайшие месяцы выпустит устройство на базе Snapdragon 695 5G, в то время как Vivo нацелилась на некоторые из новых чипов, включая Snapdragon 680 4G.

Xiaomi завершает список, обещая выпустить телефоны на базе мобильных платформ Snapdragon 778G Plus 5G и Snapdragon 695 5G.