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Компания Qualcomm представила третье поколение платформы Wi-Fi 7

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Стандарт Wi-Fi 6 пока еще не получил широкой популярности, но Qualcomm уже начинает внедрение Wi-Fi 7.
Американская компания представила новый стандарт Wi-Fi 7 Networking Pro Series. По заявлению разработчиков, их детище является самой масштабируемая коммерческой платформой в мире.

Сертификация Wi-Fi 7 Networking Pro Series пройдет только в 2024 году, а до этого времени будет вестись дальнейшая разработка стандарта.

Только после сертификации Wi-Fi 7 чипы с поддержкой этого стандарта появятся в цифровых устройствах.

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