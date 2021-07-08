Смартфон получил название Smartphone for Snapdragon Insiders и его компания Qualcomm разработала в рамках анонсированной ранее программы Snapdragon Insiders.

Первый аппарат от Qualcomm был разработан при участии ASUS. Новинка получила самые передовые технологии и процессор Snapdragon 888.

Чип дополнили 16 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 3.1 на 512 ГБ. Работает новинка во всех частотах 5G, поддерживает NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 с кодеком aptX Adaptive и способен максимально быстро подключатся к комплектным беспроводным наушникам.

Вместе с Smartphone for Snapdragon Insiders будут еще поставляться TWS наушники MW08SI с поддержкой 24-битного 96 кГц звука и активного шумоподовления.



В аппарате установили AMOLED экран от компании Samsung. Диагональ матрицы составляет 6,78-дюйма, а разрешение Full HD+.

Дисплей имеет пиковую яркость 1200 кд/м, 111,23 процентный охват цветового пространства DCI-P3 и поддержку HDR10 и HDR10+.

На тыльной стороне смартфона установили тройную камеру с 64 Мп основным датчиком Sony IMX686, 12 Мп матрицей Sony IMX363, последний объединили со сверхширокоугольной оптикой, а третий сенсор имеет разрешение 8 Мп, и он является телефотообъективом.

С лицевой стороны размещена 24 Мп камера. Под «капотом» устройства также находится аккумулятор на 400 мАч с поддержкой зарядки Qualcomm Quick Charge 5.0.

Поступит в продажу Smartphone for Snapdragon Insiders под управлением Android 11. Стоимость аппарата составит 1499 долларов.