Qualcomm представила новый Snapdragon 7+ Gen 2 для среднебюджетных смартфонов

Qualcomm представила новый процессор для смартфонов среднего уровня, он получил название Snapdragon 7 Plus Gen 2.

Все ранние предположения названий нового чипа оказались неверными. Источники писали, что новый процессор будет называться Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Snapdragon 7 Gen 2, но маркетологи пошли иным путем и сразу присвоили чипу название Snapdragon 7 Plus Gen 2, при том что в природе не существует обычного 7 Gen.

В Qualcomm отметили, что новый процессор на 50% производильнее, а его графическое ядро в два раза мощнее.

По сути Snapdragon 7 Plus Gen 2 является вариацией Snapdragon 8 Gen 1, а их технические характеристики очень похожи.

В новинке в основе лежит суперъядро Cortex-X2 с частотой 2,91 ГГц, три ядра Cortex-A710 с частотой 2,49 ГГц и четыре Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц.

Также есть модем Snapdragon X62 5G и поддержка памяти LPDDR5-3200 и UFS 3.1 Процессор способен работать с 200 Мп камерами и экранами с разрешением до 4К.

Snapdragon 7 Plus Gen 2 полноценно дебютирует в конце месяца на смартфоне китайской компании.