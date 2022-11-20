Qualcomm представила новый процессор Snapdragon AR2 Gen 1 для умных очков

Qualcomm для гарнитур дополненной реальности разработала целую платформу состоящую из нескольких чипов.

Недавно была представлена платформа Snapdragon AR2 Gen 1, которую разрабатывали с расчетом создания легких очков дополненной реальности, и ее уже используют крупные производители смартфонов и цифровой техники, среди них Lenovo, LG, Niantic, Nreal, Oppo, Pico, QONOQ, Rokid, Sharp, TCL, Tencent, Vuzix и Xiaomi.

Все параметры Snapdragon AR2 Gen 1 не раскрыли, но было сказано, что чипы производятся по техпроцессу 4 нм, а вся система состоит из трех процессоров, где каждый выполняет свою задачу.

Так, один отвечает за вычислительные процессы, второй является сопроцессором, а третий работает с беспроводными сетями.

На презентации было еще сказано, что платформа поддерживает работу девяти камер, но их разрешение пока не раскрыли.

Гарнитуры на базе Snapdragon AR2 Gen 1 появятся в 2023 году, но кто покажет первым такое устройство неизвестно.