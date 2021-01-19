Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 870 для смартфонов

Несколько дней назад в сети появились упоминания о готовящемся процессоре от компании Qualcomm, который представляет собой чип для недорогих смартфонов.

Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 870, а он, как оказалось, является продолжением Snapdragon 865 Plus.

Новый процессор тоже создан по 7-нм техпроцессу, но при этом имеет тактовую частоту самого мощного ядра Kryo 585 3,2 ГГц против 3,09 ГГц у Snapdragon 865 Plus.

В новинке установлен процессор изображений Qualcomm Spectra 480, есть Quick Charge 4+, модем Snapdragon X55 5G-RF – 5G mmWave, Bluetooth 5.2, графический процессор Adreno 650 и процессор Hexagon 698, а также Wi-Fi FastConnect 6800.

Как сообщили в компании, первые смартфоны с новым процессором выйдут на рынок уже в первом квартале этого года.

Среди этих устройств будут модели от компаний Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO и Xiaomi.