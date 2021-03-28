Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 780G для 5G-смартфонов среднего уровня

Qualcomm представила новый высокопроизводительный процессор с поддержкой сетей пятого поколения.

Новинкой стал чип Snapdragon 780G, который производится по 5-нанометровой технологии и в нем присутствует модем Snapdragon X53 5G, способный передавать данные через мобильную сеть со скоростью до 3,3 Гбит/с.

Создан Snapdragon 780G на базе двух ядер ARM Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц и шести ядрах ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц.

В качестве графического ускорителя выступает Adreno 642. Новый процессор позволит мобильные игры запускать на максимальных настройках, а еще чип может работать одновременно с тремя камерами.

За обработку снимков отвечает ядро Spectra 570, за счет чего смартфоны могут снимать видео в 4K HDR и HDR10+.

Первый смартфон с Snapdragon 780G будет представлен уже 29 марта, а позже на базе этого процессора начнут выпускать устройства среднего уровня по доступной цене.