Qualcomm представила новый мобильный 5G-процессор Snapdragon 778G

Qualcomm представила новый процессор с поддержкой сетей пятого поколения.

Новинкой стал чип Snapdragon 778G, который предназначен для смартфонов среднего уровня. Процессор скоро можно будет встретить в аппаратах компаний Honor, iQOO, Motorola, OPPO, Realme и Xiaomi.

Snapdragon 778G производится по 6-нанометровому техпроцессу. В основе процессора лежит восемь ядер Kryo 670 с максимальной частотой 2,4 ГГц.

Графический ускоритель в однокристальной системе Adreno 642L. Также процессор получил второе поколение подсистемы Hexagon 770, которая отвечает за работу искусственного интеллекта.

В качестве модема выступает 5G-модем, работающий в диапазонах mmWave и 6-GHz.

Snapdragon 778G поддерживает экраны Full HD+ с частотой обновления 144 Гц и одиночные камеры с разрешением до 192 Мп.