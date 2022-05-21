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Qualcomm представила новую платформу для суперфлагманов Snapdragon 8 Plus Gen 1

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Qualcomm провела презентацию улучшенного флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1.

Новый чип получил название Snapdragon 8 Plus Gen 1, и во второй половине 2022 года он будет считаться лучшим процессором для смартфонов под управлением операционной системы Android.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 на 10% более производительный чем Snapdragon 8 Gen 1 в процессорных ядрах, он получил на 10% увеличенную частоту в графическом ядре.

При этом он на 15% меньше потребляет энергии, что по заявлению производителя добавит около часа времени в работе, в играх и при просмотре страниц интернета.

В основе Snapdragon 8 Plus Gen 1 лежит ядро Cortex-X2 с частотой 3,2 ГГц, три Cortex-A710 с частотой 2,8 ГГц и четыре Cortex-A510 на 2,0 ГГц.

Используется графическое ядро — Adreno 730. Без изменений осталась поддержка версий беспроводной связи и запись видео в максимальном разрешении.

Qualcomm в 2022 году будет параллельно выпускать новейший Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1.

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
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