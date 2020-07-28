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Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

28.07.2020 16:39

В компании Qualcomm провели презентацию нового поколения быстрой зарядки Quick Charge. Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi. По заявлению разработчиков, новое поколение зарядки существенно эффективнее.

Заявленная возможность – зарядка батареи емкостью 4 500 мАч до 50% за 5 минут.

При этом для полной зарядки аккумулятора с помощью нового поколения зарядки потребуется всего 15 минут. Quick Charge 5 получила поддержку зарядки мощностью более 100 Вт.

Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Еще в ней стоит отметить наличие технологии Qualcomm Battery Saver, которая позволяет заботиться о состоянии батареи, а также 12 систем защиты, в числе которых защита от перегрева, скачков напряжения, силы тока и тому подобное.

Первый смартфон с новой технологией от Xiaomi должен выйти уже в третьем квартале.

Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

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