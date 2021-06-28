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Qualcomm представила чип для флагманских смартфонов Snapdragon 888 Plus

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Улучшенный флагманский процессор в смартфонах появится в третьем квартале 2021 года.
Компания Qualcomm представила свой новый чип для смартфонов и планшетов — Snapdragon 888 Plus.

Он отличается от Snapdragon 888 увеличенной частотой работы самого производительного ядра и ряда других параметров касающихся беспроводных сетей.

В основе Snapdragon 888 Plus лежит ядро Cortex-X1 с частотой работы 3 ГГц, три ядра Cortex-A78 и четыре Cortex-A55.

Встроенное графическое ядро Adreno 660 поддерживает OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1, DirectX 12, OpenGL ES 3.2, а 5G модем Snapdragon X60 способен работать на скорости передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Новый процессор поддерживает 4К экраны с частотой обновления 60 Гц, системы навигации – ГЛОНАСС, GPS, Beidou и Galileo, а также камеры до 200 Мп.

Отмечается, что Snapdragon 888 Plus изготавливается по 5-нанометровой технологии.

Qualcomm Snapdragon 888 Plus
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