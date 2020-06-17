Qualcomm представила бюджетный 5G-процессор Snapdragon 690

Qualcomm сегодня представила новый процессор с поддержкой 5G. Новинка стала самой младшей в серии 5G-чипов компании.

Snapdragon 690 5G на рынке будет конкурировать с Dimensity 800 и 820 от компании MediaTek, но скорее всего новая однокристальная система конкурентам будет уступать в производительности.

В основе Snapdragon 690 5G лежит восемь ядер Kryo 560 с частотой до 2 ГГц. Известно, что в Qualcomm применили архитектуру Cortex-A77 и Cortex-A55.

На презентации Snapdragon 690 было сказано, что производительность процессора выросла на 20%, а графическая система Adreno 619L теперь мощнее на 60%. Только в компании не уточнили в сравнении с какой платформой новый процессор стал мощнее.

В чипе используется модем Snapdragon X51, который может работать в режимах SA и NSA. Чип будет работать с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, экранами с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц или QHD-дисплеями с частотой обновления 60 Гц.

Также Snapdragon 690 способен поддерживать запись видео 720p при 240 к/с, 4K видео с HDR и режимы с размытием заднего фона.

Qualcomm свой новый процессор будет производить по 8 нм техпроцессу. Первые смартфоны с самым доступным 5G процессором от Qualcomm появятся во второй половине текущего года.