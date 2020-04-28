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Qualcomm представила быструю зарядку для недорогих смартфонов

28.04.2020 22:02

Qualcomm для недорогих смартфонов представила новую версию быстротой зарядки Quick Charge 3+.
В 2017 году появился стандарт Quick Charge 4+ и многие ожидали, что американская компания разработает новый тип быстрой зарядки под названием Quick Charge 5 или 5+.

Но в Qualcomm разочаровали многих и представили обновлённую версию более старой версии технологии для зарядки аккумуляторов мобильных устройств.

Quick Charge 3+ будет доступен для текущих процессоров Snapdragon 765 и Snapdragon 765G, а также новых версий систем, которые будут устанавливать в недорогие смартфоны

Новый стандарт быстрой зарядки позволит аккумуляторы недорогих аппаратов заряжать до 50% за 15 минут, а это на 35% быстрее чем прошлое поколение системы быстрой зарядки.

Заявлено, что Quick Charge 3+ еще на 9 градусов снижает температуру нагрева батареи.

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