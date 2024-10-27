Qualcomm представил процессоры с ИИ для автомобилей

Буквально неделю назад стало известно, что Qualcomm и Google займутся разработкой чипов и ИИ-помощников для автомобилей.

Теперь Qualcomm сообщила, что создала мощные процессоры для машин, которые получили название Snapdragon Ride Elite и Snapdragon Cockpit Elite.

Snapdragon Ride Elite и Snapdragon Cockpit Elite, будут использовать искусственный интеллект для управления различными датчиками и системами в автомобилях.

Snapdragon Ride Elite сможет работать с 40 датчиками одновременно, включая радары, LiDAR, камеры и инфракрасные датчики. Qualcomm предполагает, что этот чип позволит автомобилям достигать автоматизированного вождения уровней 3 и 4.

Новые функции будут включать установки напоминаний и поиск ближайших кафе. Также чипы смогут определять количество пассажиров и их положение, используя технологии, похожие на FaceID от Apple.

Искусственный интеллект будет следить за пассажирами и помогать в обеспечении безопасности, например, проверять, не забыли ли в машине домашних животных или детей. Он также сможет определить, если водитель начинает засыпать, и отключить музыку, если дети спят сзади.

Snapdragon Elite сможет управлять звуковыми системами и климат-контролем для каждого пассажира. Платформа Snapdragon Cockpit Elite будет управлять до 16 дисплеями 4K в автомобилях, включая приборные панели и развлекательные системы.

Компания сотрудничает с Epic Games для интеграции Unreal Engine в автомобили. Этот движок известен по видеоиграм, таким как Fortnite и Cyberpunk 2077.

Qualcomm продолжает работать с автопроизводителями. На презентации присутствовали представители Rivian и Mercedes, однако Rivian не сообщила, когда чипы Elite будут установлены в их автомобилях.