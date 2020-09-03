Qualcomm представил процессор Snapdragon 8cx Gen 2 5G для ноутбуков

Компания Qualcomm анонсировала вычислительную платформу Snapdragon 8cx Gen 2 5G, мобильный процессор для высокопроизводительных безвентиляторных устройств на базе ARM. Объявление было сделано на IFA в Берлине, где президент Qualcomm Криштиану Амон выступил с виртуальным программным докладом.

Qualcomm утверждает, что чип с TDP 7 Вт обеспечивает на 18% более высокую производительность системы, чем процессор Core i5 Ice Lake 10-го поколения 10-го поколения, и на 51% больше, чем у Hybrid Core i5 с TDP 7 Вт, ссылаясь на процессор Intel Lakefield. Qualcomm также заявила, что новый Snapdragon предлагает до 39% больше производительности на ватт, чем Core i5 10-го поколения, и на 58% больше, чем Lakefield. Компания не предложила никаких дополнительных спецификаций, включая тактовую частоту или количество ядер и потоков.

Некоторые из преимуществ, которые рекламирует Qualcomm, например, многодневное время автономной работы, аналогичны тем, что мы слышали раньше. Он также продвигает Qualcomm AI Engine, который может поддерживать такие впечатления, как функция зрительного контакта на основе AI на Microsoft Surface Pro X , которая создает впечатление, что вы смотрите на веб-камеру, а не на экран.

Кроме того, он поддерживает до 4K HDR-камер (до 32 мегапикселей), захват и воспроизведение HDR-видео, а также поддержку двух мониторов 4K60. И, конечно же, есть возможность подключения к сети 5G. 8cx Gen 2 будет поддерживать как технологию Sub-6 ГГц, так и технологию mmWave. Первым партнером Qualcomm является Acer, а 8cx Gen 2 дебютирует в Acer Spin 7. Цены и доступность не объявлены.