Qualcomm обратилась к властям США с просьбой о сотрудничестве с Huawei13.08.2020 19:43
Китайская компания Huawei, как известно, лишилась возможности производить собственные процессоры, что связано с санкциями, введенными со стороны США.
В связи с этим производитель ищет поставщиков процессоров и конечно же не рассматривает Qualcomm.
При этом Qualcomm обратилась к властям США с просьбой о сотрудничестве с Huawei.
В частности, руководство компании Qualcomm просит правительство разрешить ей наладить поставки своей продукции Huawei.
Сотрудничество будет выгодно обеим компаниям, так как Huawei достаточно крупный игрок на рынке.
С другой стороны китайская компания, используя процессоры Qualcomm смогла бы сохранить конкурентоспособность на рынке.
Уже есть информация, что Qualcomm начала переговоры с властями Америки, но к чему они придут пока не известно.
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