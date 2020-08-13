Китайская компания Huawei, как известно, лишилась возможности производить собственные процессоры, что связано с санкциями, введенными со стороны США.

В связи с этим производитель ищет поставщиков процессоров и конечно же не рассматривает Qualcomm.

При этом Qualcomm обратилась к властям США с просьбой о сотрудничестве с Huawei.

В частности, руководство компании Qualcomm просит правительство разрешить ей наладить поставки своей продукции Huawei.

Сотрудничество будет выгодно обеим компаниям, так как Huawei достаточно крупный игрок на рынке.

С другой стороны китайская компания, используя процессоры Qualcomm смогла бы сохранить конкурентоспособность на рынке.

Уже есть информация, что Qualcomm начала переговоры с властями Америки, но к чему они придут пока не известно.