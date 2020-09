Qualcomm обновила чипсет Snapdragon 730G

В прошлом году Qualcomm анонсировала свой первый игровой чипсет Snapdragon 730G, предлагающий хорошую графическую производительность и игровые улучшения для телефонов среднего класса, таких как Google Pixel 4a. Теперь компания анонсировала «продолжение» в виде Snapdragon 732G.

Новый набор микросхем представляет собой инкрементное обновление, которое идет по пути Plus, установленному Snapdragon 855 Plus и Snapdragon 865 Plus , хотя и без дополнительного названия. Snapdragon 732G поддерживает схему ЦП старого набора микросхем (2x Cortex-A76 и 6x Cortex-A55), но Qualcomm заявляет, что ядро ​​Prime увеличено с 2,2 ГГц до 2,3 ГГц в новом наборе микросхем. Это говорит о том, что оставшееся ядро ​​Cortex-A76 все еще работает на частоте 2,2 ГГц.

Компания также подтвердила, что SoC имеет тот же графический процессор Adreno 618, что и более старый набор микросхем, но с 15%-ным увеличением производительности графического рендеринга.

В остальном остальная часть Snapdragon 732G кажется идентичной Snapdragon 730G. Это означает, что у вас есть 8-нм дизайн, модем X15 LTE (здесь нет 5G), AI Engine четвертого поколения Qualcomm для задач машинного обучения и функции Snapdragon Elite Gaming. Последний обеспечивает поддержку HDR-игр, расширений для защиты от читерства и средства уменьшения количества ошибок для более плавной игры.

Среди других примечательных функций — Quick Charge 4+, аудиовозможности aptX Adaptive и Qualcomm TrueWireless, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Что касается функций камеры, вы получаете запись 4K HDR, поддержку двух камер 22MP + 22MP, поддержку одной камеры 48MP с многокадровой обработкой и возможности создания снимков 192MP.