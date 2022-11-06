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Qualcomm обещает компьютеры с операционной системой Windows и процессорами Arm в 2024 году

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Компьютеры на Arm процессорах Arm так и не набрали популярность из-за не достаточного количества на рынке процессоров.
Qualcomm обещает исправить ситуацию, но только через два года. По словам главы компании Криштиано Амона, через два года ситуация с Windows-ПК на процессорах Arm изменится.

OEM-производители сейчас готовы выпускать компьютеры на базе Snapdragon с ОС Windows. В следующем году начнут рассылать образцы чипов, созданные с учетом наработок Nuvia, а в 2024 году появятся первые компьютеры.

Отмечается, что рассылка образцов должна была состоятся в текущем году, а компьютеры на рынке должны были появится в следующем, но из-за судебных разбирательств между Qualcomm и Arm сроки были сдвинуты.

Qualcomm
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