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Qualcomm не получала разрешение на поставку Huawei чипов 5G

14.11.2020 16:09

Неделю назад Qualcomm подтвердила, что подала заявку на лицензию на поставку чипов для Huawei. Теперь в отчете из Китая говорится, что компании дали зеленый сигнал для 4G вместо чипов 5G.

Согласно отчету из Китая , производители цепочки поставок заявляют, что Qualcomm получила лицензию на продажу чипов 4G Huawei . Ранее компания тесно сотрудничала с Huawei в области разработки чипов 4G, в основном разработанной Сианьским исследовательским центром.

Теперь, после получения лицензии, он будет стремиться к дальнейшему увеличению предложения мобильных телефонов 4G. Пару дней назад сообщалось, что Qualcomm уже получила лицензию на ведение бизнеса с Huawei. Однако в новом отчете говорится, что он может продавать только чипы 4G, по крайней мере, на данный момент.

В последнее время многие компании получают разрешение на ведение дел с Huawei. Среди них можно выделить AMD , Intel , Samsung Display и другие. Если отчет верен, то около 300 компаний ждут одобрения правительства США.

Из-за непрограммного обеспечения правительство США ведет борьбу с Huawei. Запретив своим компаниям использовать оборудование Huawei 5G по соображениям безопасности, он недавно заблокировал бизнес компании по производству микросхем. Из-за этого компания Huawei оказалась под большим давлением. Он не мог использовать сервисы Google, производить собственные чипсеты Kirin через TSMC и распространять свою технологию 5G по всему миру.

Возвращаясь к отчету, говорится, что Qualcomm извлечет большую пользу из этого утверждения. Компания, которая когда-то была крупным партнером Huawei по QTL (патентному бизнесу), потеряла бизнес после того, как последняя начала расти. После этого запрет на производство чипсетов (QCT) еще больше ослабил связи. При этом, согласно раннему заявлению компании, лицензия на продажу чипов Huawei будет иметь большее значение в будущем.

Кроме того, около 10 производителей в разных регионах, включая TSMC , SMIC , SK Hynix , Samsung Electronics , Western Digital, представили модельный ряд для утверждения. Тем не менее, эта новость согласуется с более ранними сообщениями, в которых говорилось, что правительство США выдает лицензию, если компоненты не предназначены для бизнеса Huawei в области 5G.

Хотя это облегчение для Huawei, стремящегося к дефициту чипов, переход на 4G вместо 5G будет затруднен. В любом случае, давайте подождем и посмотрим, как Huawei и Qualcomm используют эту возможность для расширения своего бизнеса.

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